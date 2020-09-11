أحمد السعدني ينضم إلى “ماما وزيرة” مع داليا البحيري

متابعة بتجــــــــــــرد: يشارك الفنان أحمد السعدني في بطولة فيلم “ماما وزيرة” مع الفنانة داليا البحيري، الذي يحضّر له منذ فترة، إلا أن جائحة كورونا أوقفت العمل به.

ويعقد صنّاع الفيلم اجتماعات عمل خلال الفترة الحالية ومناقشة التفاصيل النهائية للعمل تمهيداً لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية وزيرة التي تجسدها داليا البحيري ولديها 4 أبناء وتشهد صعوبات للقيام بعملها داخل الوزارة ورعاية أبنائها من خلال إطار كوميدي اجتماعي.

ويمثل “ماما وزيرة” الفيلم الأول لداليا البحيري منذ 13 عاماً، حيث كان آخر فيلم لها هو “جوبا” في العام 2007، من بطولة مصطفى شعبان، أحمد سعيد عبدالغني، غسان مسعود، أحمد عزمي، محسن منصور، وصبري عبدالمنعم، ومن تأليف محمد رفعت وإخراج، أحمد سمير فرج.

وكان آخر فيلم سينمائي للفنان أحمد السعدني هو “ليلة هنا وسرور” من بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبري، فاروق الفيشاوي، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، ومحمد ثروت، ومن تأليف كريم يوسف، مصطفى صقر، ومحمد عز، ومن إخراج حسين المنباوي.