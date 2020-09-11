متابعة بتجـــــــــــــرد: تعتمد الفنانة المعتزلة أمل حجازي لهجة قاسية جداً في التعبير عن غضبها مما يمرّ به لبنان، وتنصرف الى كتابة التغريدات التي تتوجّه الى السياسيين الذين لا يديرون البلد كما يجب، والى الشعب الذي لا يزال يدافع عن حكامه.
وغرّدت عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” بعد التطورات الأخيرة في بيروت: “الأغنام يلي عنّا بلبنان بحبوا الذلّ لانهم خلقوا وتربّوا على الذل وعلى تمسيح حذاء زعيمهم”.
وحصدت تغريدة أمل حجازي تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين أعادوا بدورهم نشرها عبر صفحاتهم الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمل حجازي في لهجة قاسية: “أغنام.. تحبّون الذل ومسح حذاء الزعيم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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