أمل حجازي في لهجة قاسية: “أغنام.. تحبّون الذل ومسح حذاء الزعيم”

متابعة بتجـــــــــــــرد: تعتمد الفنانة المعتزلة أمل حجازي لهجة قاسية جداً في التعبير عن غضبها مما يمرّ به لبنان، وتنصرف الى كتابة التغريدات التي تتوجّه الى السياسيين الذين لا يديرون البلد كما يجب، والى الشعب الذي لا يزال يدافع عن حكامه.

وغرّدت عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” بعد التطورات الأخيرة في بيروت: “الأغنام يلي عنّا بلبنان بحبوا الذلّ لانهم خلقوا وتربّوا على الذل وعلى تمسيح حذاء زعيمهم”.

وحصدت تغريدة أمل حجازي تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين أعادوا بدورهم نشرها عبر صفحاتهم الخاصة.