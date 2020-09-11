أروى في ردّ قوي على منتقدي ملابسها.. هذا ما دعتهم إليه

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد الضجة التي أحدثتها بسبب ارتداء ملابس اعتبرها بعض المتابعين جريئة وتتخطى الحدود، خرجت الفنانة اليمنية اروى عن صمتها وواجهت المنتقدين.

وجاء هذا أثناء ظهورها في مقطع مصور نشرته على حسابها الخاص على “سناب شات” وتناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستغرام”.

وقالت إنها ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل بشأن ملابسها وإن أمراً مماثلاً حدث منذ أربع إلى خمس سنوات حيث أثيرت ضجة مماثلة لأنها ارتدت الشورت (السروال القصير).

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ولفتت إلى أنها تظهر أمام الكاميرا كما تبدو في حياتها العادية داعية كل من يريدون انتقادها ومن لا تعجبهم طريقة ظهورها إلى عدم متابعتها.

واشارت إلى أنها لا تتدخل في شؤون أحد مشددة على ضرورة عدم التدخل في شؤونها. وذكرت أن بعض المتابعين يعانون من انفصام في الشخصية حيث ينتقدونها أحياناً ويبدون إعجابهم بها بعد ذلك.

ويأتي هذا بعدما نشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات صوراً ظهرت فيها مرتدية فستاناً أسود قصيراً وواسعاً عند الصدر.