جمال سليمان يتلقى خبر وفاته ويرد عليه بهذه الطريقة

متابعة بتجـــــــــــــرد: تناقل بعض الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً شائعة وفاة الممثل السوري جمال سليمان. ويبدو أن الأخير تلقى الخبر وقرر التعليق عليه بنفسه.

ولهذه الغاية نشر على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة له وأرفقها بتعليق سخر فيه من تلك الشائعة وكتب: “قبل قليل وصلني نبأ وفاتي وحزنت لهذا الرحيل المبكر”.

وأضاف: “مازال لدي ما أقوم به وحبايب أريد أن أستمتع برفقتهم و أشياء هامة من وجهة نظري يجب أن أقوم بها و أدوار أحب أن أمثلها”.

وتابع: “على كلّ فكما أن السوشيال ميديا مليئة بالأشخاص الرائعين الذين يشاركون كل جميل هناك أشخاص قبيحون يريدون أن ينشروا قبحهم. أنا بخير وصحة والحمد لله وأتمنى الخير والصحة و السعادة للجميع. مع محبتي”.

وتفاعل معه على إثر هذا الكثير من متابعيه وتمنوا له السلامة دائماً. ومن أبرز هؤلاء الفنانة السورية يارا صبري التي علقت: “بعيد الشر والله يخليك فوق راس ابنك ويخليلك عيلتك الحلوة”. كما كتبت فرح بسيسو: “سلامتك أستاذ جمال. تضل بخير وبصحة لعيلتك الحلوة”.