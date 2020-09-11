بعد تصريحها الصادم.. الممثلة السورية توضح ما قالته عن المشاهد الحميمة مع تيم حسن

متابعة بتجــــــــــــرد: أحدثت الفنانة السورية سوسن ميخائيل ضجة كبيرة على مواقع التواصل بعدما أشارت إلى أنها تتمنى أن يجمعها مشهد حميم مع مواطنها الفنان تيم حسن كما علقت على دور الفنانة سلاف فواخرجي في مسلسل “شارع شيكاغو” متمنية أن يؤدي كل فنان الدور المناسب لعمره وجاء هذا خلال مقابلة أجريت معها على أثير إذاعة “شام أف أم”.

ورداً على الجدل ظهرت في مقطع فيديو وأوضحت ما قصدته حيث لفتت إلى أنها تحب سلاف وعملها وتحترمها كممثلة وإنسانة. ونفت قولها إن الدور غير مناسب لها داعية الجميع إلى إعادة الاستماع جيداً إلى تصريحاتها.

وفي ما يتعلق بكلامها عن المشاهد الحميمة علقت بأنها تتمنى أن تؤدي مشهداً مماثلاً لمشاهد المسلسل التي تتضمن قبلات مع تيم حسن.

بدورها ردت سلاف على زميلتها من خلال خاصية القصص المصورة “ستوريز” على حسابها على “إنستغرام” وكتبت: “أنا بحبك مجدداً وكلنا منحبك ومنحب طيبتك”.

ويشار إلى أن سوسن كشفت في المقابلة نفسها أنها لم تعُد تتلقى أي أدوار منذ مشاركتها في مسلسل “الحرملك” وأنه لم تُعرض عليها حتى المشاركة في مسلسلات تسمّيها هي “تافهة”. وذكرت أنها تقيم في منزل أهلها وأن أجرها تراجع. وأضافت أنها تبحث عن دور يناسب عمرها من دون أن يكون دور الأم وأنها رفضت بعض الأدوار وكانت تتمنى أداء أدوار أخرى، إلا أن الظروف حالت دون ذلك.