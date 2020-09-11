112 مليون جنيه إسترليني من نتفليكس لـ"هاري وميجان"

قال رئيس شبكة نتفليكس إن الأمير هاري والدوقة ميجان سيقدمان "عرضًا ترفيهيا ملحميًا" بعد إبرام صفقة بملايين الجنيهات الإسترلينية مع منصة البث.

وصرح ريد هاستينغز بأن الزوجين الملكيين عرضا برنامجهما على "جميع الشركات الكبرى" قبل الاستقرار على نتفليكس، في صفقة يُقال إن قيمتها 112 مليون جنيه إسترليني.

وقال "هاستينغز" خلال مقابلة مع "سي إن بي سي: "أنا متحمس جدًا لهذه الصفقة، إنهما ذكيان، كانا يفاضلان بين جميع الشركات الكبرى وأعتقد أننا عرضنا عليهما الحزمة الكاملة الأفضل".

ولم يفصح المدير التنفيذي عن المحتوى الذي يخطط دوق ودوقة ساسكس لتقديمه، لكنه قال إن الزوجين لديهما حسّ جيد لانتقاء القصص، ويؤمن بأن محتواهما سيكون الأكثر مشاهدة على منصة البث في عام 2021.





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وأكد دوق ودوقة ساسكس الأسبوع الماضي أنهما أبرما صفقة مع نتفليكس لإنتاج أفلام وثائقية وأفلام وبرامج تلفزيونية للأطفال، وصرحا برغبتهما في تقديم محتوى غني بالمعلومات وباعث على الأمل أيضًا.

يأتي ذلك بعد ستة أشهر من تراجعهما بشكل كبير عن واجباتهما الملكية، وانتقالهما إلى لوس أنجلوس حيث سيبدآن حياتهما المهنية الجديدة في هوليوود.

وأشارت نتفلكس إلى أن دوق ودوقة ساسكس قد أنشآ شركة لإنتاج أفلامهما الروائية والوثائقية، وأنهما ملتزمان بممارسات توظيف متنوعة لأدوارهم الرئيسية.

يُذكر أن ميجان قد بدأت مسيرتها المهنية بالفعل في عالم الفن، حيث قامت بدور الراوي في فيلم من إنتاج ديزني عن عائلة من الأفيال ورحلتها عبر أفريقيا، وقد تم عرض الفيلم في أبريل الماضي.