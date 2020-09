بعد 14 عاما.. "عائلة كارداشيان" تكشف سر توقف البرنامج

أعلن صناع برنامج Keeping Up With the Kardashians "مواكبة عائلة كارداشيان" عن انتهاء البرنامج بعد 14 عاما من عرضه، حيث سيعرض الموسم الأخير من البرنامج في عام 2021.

ووفقًا لمجلة Page Six قررت العائلة إنهاء البرنامج لأنهم، بعد 20 موسمًا، قد "سئموا أخيرًا، ويفضلون إنهاءه عند مستوى مرتفع"، ونقلت المجلة عن مصدر، رفض ذكر اسمه، أن هذا هو الوقت المناسب للانتهاء.

وأضاف المصدر: "لقد أُخبرنا بشكل حصري -وبشكل قاطع- أن الصحة النفسية لكانيي ويست لم تلعب أي دور في قرار التوقف عن البث، وأعلن ويست خلال الأشهر القليلة الماضية عن معاناته مع مرض الاضطراب ثنائي القطب، مما دفع زوجته كيم للظهور والدفاع عنه بينما يعمل هو على التحسّن".

"لقد كانت قناة !E المنزل والعائلة الممتدة لعائلتي كارداشيان وجينرز لمدة ستبلغ 14 عامًا، عرضت خلالها حياة هذه العائلة القوية، وقد استمتعنا، معكم جميعًا، بمتابعة اللحظات الحميمة التي شاركتها العائلة بشجاعة من خلال السماح لنا بالدخول إلى حياتهم اليومية، وعلى الرغم من أنه كان امتيازًا مطلقًا، وأننا سنفتقدهم بكل إخلاص، فإننا نحترم قرار الأسرة بأن يعيشوا حياتهم بدون كاميراتنا"، هكذا صرّح المتحدث الرسمي لقناة !E في بيان.

وأعلنت كيم كارداشيان الخبر عبر حسابها بتطبيق "أنستقرام" قائلة: "إلى معجبينا المذهلين، بقلوب مُثقلة، اتخذنا القرار الصعب كعائلة بتوديع مواكبة عائلة كارداشيان، بعد 14 عامًا، و 20 موسمًا، ومئات الحلقات والعديد من العروض، نحن ممتنون جدًا لجميع من شاهدونا طوال هذه السنوات، خلال الأوقات الجيدة، والأوقات السيئة، السعادة، والدموع، وتعدد العلاقات والأطفال. سنعتز إلى الأبد بالذكريات الرائعة وبالعدد الذي لا يُحصى من الأشخاص الذين التقيناهم على طول الطريق".