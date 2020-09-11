شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف عرض عليها الكلمات.. حكاية ليلى مراد مع أغنية "روح النشادر تعمل إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخيل لو غنت ليلى مراد أغنية يقول مطلعها :" روح النشادر تعمل إيه لما أسقط من طولى" ، هل يمكن مع جمال صوتها أن تتغاضى عن هذه الكلمات وتركز فى الصوت فقط، وهل تتخيل أنه بالفعل عرض أحد المؤلفين على القيثارة ليلى مراد هذه الكلمات لتغنيها، وهذه ما كشفته ليلى مراد بنفسها فى مقال نادر كتبته لمجلة الكواكب عام 1956 بعنوان "روح النشادر تعمل ايه" حكت فيه القيثارة تجاربها مع هواة التأليف والمطاردات التى تتعرض لها منهم، وقالت ليلى مراد إنها تعانى من مطاردات هواة التأليف، الذين يكتبون كلاما لا رابط فيه ولا معنى.

وأشارت الفنانة الكبيرة إلى أنه زارها شاب من هؤلاء الهواة وألح فى مقابلتها لأمر هام وقدم نفسه لها على أنه مؤلف أغان سيئ الحظ ، وأنه أرسل للإذاعة 100 أغنية ، ولكن بعد فترة أرسلت له الإذاعة خطاباً تشكره فيه وتؤكد عدم حاجتها لاى أغان خلال هذه الفترة.

وأوضحت ليلى مراد أنها أمسكت بهذه الأغانى لتقرأها وكان مطلع إحداها :" روح النشادر تعمل ايه لما أسقط من طولى "، وثانية بعنوان :" فايت على بيت حبيبى بعد نص الليل"، وثالثة بعنوان:" ياورد ياجميل ..ياجميل ياورد، جمال عينيه منين ياورد" ، مؤكدة أن كل الأغانى التى قرأتها كانت بنفس المستوى، فاعتذرت للشاب بلطف وأخبرته بأنها لا تحتاج إلى أغانى فى هذه الفترة ، ولما سألها الشاب عن الوقت المناسب فأشارت بأنه عندما تستعد لفيلم جديد.

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واكدت قيثارة الغناء أن الشاب ظل يطاردها حتى أنه سافر وراءها للإسكندرية ، وأخذ يلح عليها فى قبول أى أغنية ، خاصة بعد أن نشرت الصحف أنها تستعد لإنتاج فيلم.

وأضافت ليلى مراد أن مؤلف أخر أرسل لها مظروفاً به 50 أغنية على شاكلة هذه الأغانى، وكان اكثرها مسروقاً من أغان قديمة ، فلما أهملته ذهب للبوليس ليطالب باسترداد أغانيه، ففرحت ليلى مراد وأرسلتها مع أحد الخدم واستراحت من إلحاحه، واختتمت ليلى مراد مقالها قائلة: "متى يستريح أولئك الهواة من اقتراف جريمة التأليف ويريحون الناس من ضياع وقتهم فى قراءة هذه السخافات التافهة."