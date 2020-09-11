شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كلمات أغنية "شاف حياته" لـ أكمل رسلان قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب أكمل رسلان من تصوير كليب من ألبومه الجديد بعنوان "شاف حياته"، وحصل الخليج 365 على كلمات مطلع الأغنية قبل طرحها وتقول "اللى يوم يسألني عنه بقول ده كان..شاف حياته..وكل وقت وليه أذان"، والأغنية من كلمات أيمن شوقي، وألحان حسام البجيرمي، وتوزيع الموسيقى طارق توكل، ومن المقرر أن يتم طرحها على طريقة الفيديو الكليب الأسبوع المقبل على يوتيوب والقنوات الفضائية.

ويتعاون المطرب أكمل رسلان فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع كل من أحمد على موسى، وأيمن شوقى، وهيثم سليم، أما الملحنين فيتعاون مع كل من ياسر أنور، وحسام البجيرمى، وعمرو عدلى، وأدم حسين، أما التوزيع فيتعاون مع كل من طارق توكل، وعمرو عبد الفتاح.

من ناحية أخرى قام أكمل بتغيير اللوك الخاص به ليعود بعد غياب أربع سنوات إلى الساحة الفنية بمينى ألبوم "شاف حياته".

يذكر أن آخر ألبومات أكمل "سايب علامة" الذى طرح فى 2016، وضم 12 أغنية، تعامل فيها مع مجموعة من الشعراء، فيما لحّن ياسر نور جميع أغانى الألبوم، ونفس الحال مع الموزع طارق توكل، الذى وزع كل الأغانى، وجاءت الأغانى كالتالى: أغنية "ولا غلطة" كلمات أحمد على موسى، الذى قدّم معه أيضًا 6 أغنيات أخرى، وهى "هيموت" و"ابعد عنى" و"الاقتراب ممنوع" و"مستغناش عنه" و"برة حياتى" و"لكل جرح دواه".