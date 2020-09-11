اليوم ختام فعاليات الدورة 27 من المهرجان التجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - تحت رعاية الفنانة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تختتم الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي فعالياتها اليوم الجمعة، وذلك على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

وقال علاء عبدالعزيز سليمان، رئيس المهرجان، إنه من المقرر أن يشهد حفل الختام الذي يبدأ في تمام الثامنة مساء وينقله التليفزيون المصري عبر القناتين الثانية والثقافية، عرضا مسرحيا قصيرا من إخراج سامح بسيوني بعنوان "تحوت" يسبق توزيع جوائز الدورة التي تتوزع على ثلاث مسابقات هي "مسرح الحظر"، "العروض المصورة" و"العروض المصرية الحية".

"تحوت" كتابة محمد مبروك، موسيقى كريم عرفة، ورقصات كريمة بدير، ديكور محمد سعد، أزياء أحمد عبدالعزيز، وبطولة عدد من نجوم المسرح المصري بمختلف أجياله.

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بإسدال الستار على فعاليات الدورة، ينتهى ماراثون مسرحي قدم خلاله ثلاثة عشر عرضا مسرحيا على مسارح الهناجر والصغير والمكشوف بالأوبرا ومسرح معهد الفنون المسرحية ضمن مسابقة حسن عطية للعروض المصرية الحية ، فضلا عن تسعة عروض في كل من مسابقتي الحظر والعروض المصورة قدمت عبر قناة المهرجان الرسمية على يوتيوب والموقع الرسمي، وتسعة عروض من ذاكرة المهرجان، إضافة إلى ندوة مصرية عن الراحل حسن عطية أقيمت بحضور تلامذته ومحبيه، وندوة أخرى عالمية قدمت عبر تطبيق زووم، وهي التقنية ذاتها التي استخدمت في ورشتين بالمهرجان ، بخلاف ورشة الأداء الصوتي التي أقيمت بقاعة مركز الإبداع.

وفي إطار المهرجان صدرت نشرة يومية مطبوعة وأخرى مصورة تابعتا فعالياته، والتي تابعتها أيضا كاميرات عشرات القنوات الفضائية المصرية والعالمية، والمواقع الإخبارية.

وحظيت الدورة باهتمام إضافي كونها الفعالية الثقافية والفنية الكبرى الأولى التي أقيمت عبر تخفيف قيود الحظر الصحي.