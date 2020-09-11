خاص| مؤلفا "الخطة العامية" يتحدثان عن كواليسه قبل طرحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال السيناريست والفنان أحمد عبدالوهاب والسيناريست والمخرج كريم سامي "كيمز"، مؤلفا فيلم "الخطة العامية" بطولة علي ربيع وغادة عادل، إنه يتبقى يومًا واحدًا وينتهي تصوير الفيلم، وهو عبارة عن تصوير أغنية الفيلم.

وأضافا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيلم دلوقتي في المونتاج، هيبقى جاهز قريبًا، بس موعد النزول قرار إنتاجي"، وردًا على فكرة طرح الفيلم عبر منصة إليكترونية، أوضحا "كان فيه كلام إن ممكن ينزل بلاتفورم قبل طرح (صاحب المقام) و(الحارث)، وحصل مناقشة ولم نستقر، فالموزع هو الذي يقرر ذلك".

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كريم وعبدالوهاب كتبا فيلم "الخطة العامية"، منذ فترة طويلة، وجاء تنفيذه عن طريق الصدفة، عندما كانا يعملان على فكرة أخرى، والمخرج معتز التوني يستعد لتقديم فيلم جديد، ووجدناه يسألنا إذا كان لدينا فيلمًا مكتوبا، طرحنا عليه الفكرة وأُعجب بها، وعلي ربيع ومحمد عبدالرحمن أعجبهما السيناريو، وبعدها انضم لهما الفنانة غادة عادل والفنان عمرو عبدالجليل، وتحمسا جدا للفيلم، وكل ذلك حدث بالصدفة، إذ كان من المفترض أن تكون أعمالا سينمائية أخرى، هي أول ما تخرج للنور".

جدير بالذكر أن كريم سامي وأحمد الوهاب، تشاركا في كتابة مسرحية "صباحية مباركة" إخراج أشرف عبدالباقي، والمعروضة حاليا على مسرح جراند تاور.