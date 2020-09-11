شكرا لقرائتكم خبر عن دياب ينتهى من تسجيل أغنية جديدة بتوقيع إلهامى دهيمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الفنان دياب مع الموزع الموسيقى إلهامى دهيمة، في أغنية سينجل جديدة تحمل طابع الرقص والبهجة، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وقال موزع الأغنية إلهامى دهيمة لـ"الخليج 365"، إن دياب يقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها.
من ناحية أخرى طرح دياب أغنية جديدة بعنوان "فاكرهم جدعان"، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات عصام حسني، وألحان محمد غريب، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، وهندسة صوتية ياسر أنور.
ويذكر أن آخر أعمال دياب الدرامية، كانت فى رمضان الماضى، هما مسلسل فرصة تانية مع ياسمين صبرى، ومسلسل ليالينا مع إياد نصار،كما ظهر ضيف شرف فى مسلسلين هما "الاختيار"، و"البرنس"، والذى تصادف ظهوره فى نفس الحلقة بنفس العملين وهى الحلقة ٢٤، ولم تكتف الصدفة فى ظهوره بنفس الوقت، ولكن شهدت أحداث المسلسلين مقتل دياب.
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