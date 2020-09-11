شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يجدد تعاونه مع شريف حمدان فى أغنية وطنية بعنوان "الحب المسموح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب مدحت صالح من جديد مع الملحن شريف حمدان فى أغنية سينجل جديدة وطنية بعنوان"الحب المسموح"، من كلمات الشاعر عبد الله حسن، وتوزيع أحمد عادل، وإنتاج إسلام أحمد، ومن المقرر أن يتم طرحها فى 6 من شهر أكتوبر المقبل.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يتعاون فيها شريف حمدان مع مدحت صالح، حيث تعاونا من قبل فى أغنية تتر مسلسل الكارتون الجديد "نور والرحلات الخارقة" الذى قام ببطولته علاء مرسى وعرض فى شهر رمضان الماضي، والأغنية من كلمات محيي حوار، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل.

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من ناحية أخرى قدم مدحت صالح موهبة جديدة وهو الطفل محمود طارق، ليشاركة أغنية "السهرة تحلى" في حفل غنائي مؤخرا فى المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، وقال عنه إنه يذكره بنفسه فى مقتبل حياته الفنية، وكان فى مثل نحافة جسده، مشيدا بجمهور الإسكندرية والذى كان أول من شجعه فى مشواره الفنى.

يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح أحدث أغانيه "قربلى" من كلمات أيمن عز وألحان محمود انور وتوزيع محمد شفيق، على يوتيوب ومحطات الراديو، ويقول مطلع أغنية "قربلى": مستنى تسمع بس أنا.. مش لاقى كلمة معينة، توصف حبيبى اللى انت بتوصلنى ليه، قبلك ماكنتش يوم بميز .. بس حظى اكيد كويس، عرفت قيمتك غالية عندى قد إيه.