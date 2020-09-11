شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى يكشف عن مشروعه الموسيقى لمواجهة المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر الملحن عمرو مصطفى لمشروع موسيقى جديد وصفه بأنه مناهض لموسيقى المهرجانات التى انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة الماضية، قائلا إن الفن لابد أن يرتقى بذوق المتلقى وليس العكس، وقال عمرو مصطفى فى تصريح لـ"الخليج 365" إن مشروعه الجديد لم يكتمل بعد حتى الآن لكنه يقوم على اختيار عناصر فنية جديدة من مطربين وشعراء وملحنين، لاختيار الأفضل من بينهم وتحديد عناصر المشروع، لافتا إلى أنه حتى الآن استقبل أكثر 70 ألف أغنية من شعراء شباب.

كان عمرو مصطفى قد كتب عبر صفحته الشخصية على فيس بوك متحدثا عن أغانى المهرجانات: "حقيقة مؤلمة بس العيب مش فيهم العيب علينا إحنا صناع الموسيقى.. الموسيقى هدفها الارتقاء بالبشر مش نزولهم للقاع".

وأضاف عمرو مصطفى: "الأيام الجاية أبشروا هتسمعوا وترقصوا وترتقوا بأنفسكم فى نفس الوقت.. المعادلة صعبة بس مش صعبة عليا.. توضيح للناس أنا لم أقصر بس الواحد بياخد أجازة سنة كاملة زى أى بنى آدم بعد عشرين سنة شغل بس خلاص قطعت الإجازة.. استعدوا مش عايزين ترقصوا هنرقصكم جامد".