مصاب بمرض نادر ويحتفل بزفافه.. معلومات عن حمو بيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل مغني المهرجانات حمو بيكا، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، في كينج ماريوت بمحافظة الإسكندرية، وسط حضور عدد من أصدقائه.

الخليج 365 يعرض لكم بعض المعلومات عن مطرب المهرجانات حمو بيكا.

1. اسمه محمد محمود، ولد بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية.

2. عمل في عدة مهن مثل "نجار مسلح"، "جزار"، "عامل سيراميك"، وغيرها.

3. قبل اتجاهه للغناء كان يعمل "سائق توك توك".

4. بدأت شهرته مع مهرجان "عالم فاسد"، واللافت للنظر غرابة بعض مصطلحات المهرجان مثل "بركان متثورج مش قايم، في بحر الأخصام أنا عايم".

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5. سبب تركه التعليم، قيامه بـ"عض" مدرسته في المرحلة الابتدائية، فتم طرده من المدرسة.

6. قدم عدد من المهرجانات أبرزها "صاروخ بطعم الخوخ"، "النار والمافيا"، "ديب ويا الأسد"، "مساء النقص"، "رب الكون".

7. خالف قرار نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بمنعه وغنى في أحد فنادق مدينة الإسكندرية.

8. غنى لنادي الزمالك أغنية "المارد الأبيض" عقب حصوله على بطولة الكونفدرالية.

9. كشف حمو بيكا، عن إصابته بمرض "كرونز" في المعدة لبرنامج "تفاصيل" وأن هذا المرض يكلفه حقنة بـ120 ألف جنيه.

10. شهد حفل زفافه، حضور حسن شاكوش، ومحمود الليثي، وغيرهما ممن حرصوا على المشاركة في إحياء حفل الزفاف.