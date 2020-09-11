محمد اسماعيل - القاهرة - ظهرت زوجة مغني المهرجانات حمو بيكا بفستانين وإطلالتين مختلفتين في حفل زفافهما، الذي أقيم مساء أمس الخميس. واستغلت العروس وجود ماكيير زوجها بيكا "هيثم دهب" في الفندق رفقة العريس، واقترحت عليه ارتداء الفستان الثاني وعمل "لوك" جديد. واستقبل العريس الحضور بثلاثة إطلالات، وارتدى 3 "بدل" تنوعت بين الأبيض والأسود، وتغيرات طفيفة في تسريحات الشعر. حضر الحفل الفنان محمود الليثي، والذي قدم باقة من أشهر أغانيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| لماذا ظهرت زوجة حمو بيكا بفستانين في حفل زفافها ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.