داليا مصطفى تؤكّد أن فيلم "قبل الأربعين" سبب عودتها إلى السينما

تواصل الفنانة داليا مصطفى تصوير دورها ضمن أحداث فيلم "قبل الأربعين"، والذي يعتبر عودة لها بعد غياب 12 عامًا عن السينما، ومن المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.وقالت "داليا"، أن سيناريو فيلم "قبل الأربعين" سبب عودتها للسينما، وذلك لما يتضمنه من أحداث شيقة ومميزة وتغلب عليه أجواء الساسبنس والغموض، مشيرة إلى أنها سعيدة بخوض هذه التجربة الجديدة، خاصة وأنه ينتمي لنوعية أفلام الرعب، متمنية أن ينال إعجاب جمهورها.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت مؤخرًا إعلانًا تسويقيًّا ومبدئيًّا للفيلم المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة ظهرت من خلاله فتاة تعيش داخل أحد الكهوف، بينما تمسك كتابًا وتقرأ فيه.وتدور فكرة فيلم "قبل الأربعين" في إطار رعب نفسي، ويتضمن أحداثًا واقعية حول ما يمر به الإنسان في الحياة، ويشارك في بطولة الفيلم بسمة، وهالة فاخر، وإيهاب فهمي، وأحمد جمال سعيد، ومحمد على رزق، سامي مغاوري، ومعتز هشام، ولبنى ونس، وجميل برسوم، وقصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.

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