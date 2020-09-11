القاهرة - لايف ستايل
أكد الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب، أنه لا يحترم الأموال مثل والده الفنان الراحل، على الرغم من أنه قدم 53 عملًا سينمائيا في أقل من 20 سنة، وكانوا الأعلى أجرًا في السوق، وكتب على حسابه الشخصي بـ”فيس بوك”: “أنا عمري ما احترمت الفلوس ورثت ده عن أبويا الله يرحمه، عمل 53 فيلم في أقل من 20 سنة، وأجره كان الأعلى بين المخرجين، لأن أغلب أفلامه كانت box office hits، وعلى سبيل المثال فيلم أبن حميدو، اتكلف 18 ألف جنيه، وجاب 68 ألف وده كان رقم كبير قوي وقتها، وبرغم من ده أبويا مات مفلس، لكن أعماله وقيمته الفنية ستظل باقية إلى يومنا هذا، وسوف يخُلد اسمه إلى أبد الأبدين هو وآخرين مثله.
وسبق، وأشاد الفنان زكي فطين عبد الوهاب بأعمال الفنانة “شادية” كأفضل ممثلة كوميدية في تاريخ السينما، وكتب “عبد الوهاب” منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، :”الممثلة الوحيدة ونجمة صف أول اللي نجحت في الكوميدي، على مدار تاريخ السينما المصرية، هي “شادية”، قائلًا: :”حتى سعاد حسني لم تنجح في الكوميدي، شوفوا شادية في “الزوجة 13″، “مراتي مدير عام”، “عفريت مراتي”، “نص ساعة جواز”، كوميديانا من الطراز الأول”.
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كانت هذه تفاصيل خبر زكي فطين عبد الوهاب يكشف عن تعرض والده لـ"الإفلاس" قبل وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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