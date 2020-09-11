شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يتفرغ لجلسات عمل "موسى" بعد انتهاء كليب "يا حبيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى المخرج محمد سلامة جلسات عمل مكثفة خلال اليومين المقبلين مع النجم محمد رمضان وباقى صناع مسلسل"موسى"، المقرر المنافسة به فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث أجل "سلامة"، هذه الجلسات لانشغال محمد رمضان بتصوير كليبه الأخير "ياحبيبى" مع المغنى العالمى ميتر جيمس فى دبى، ومن المقرر أن يتناقش صناع المسلسل فى التفاصيل المبدئية من حيث أماكن التصوير سواء الداخلية أو خارج القاهرة، فضلا عن ملابس الشخصيات وترشيح باقى فريق العمل.

وكان قد أعلن محمد رمضان خلال أحد البرامج العربية، أن هناك عددا من الممثلين سيشاركون معه فى بطولة المسلسل وهم باسم سمرة، وشيرين رضا، وأخرون، حيث يعتمد المسلسل على الإثارة التشويق.

يذكر أن محمد رمضان قدم آخر أعماله بمسلسل "البرنس"، والذى لاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته النجوم أحمد زاهر، نور اللبناينة، ريم سامى، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إدوارد، محمد علاء، أحمد داش، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.