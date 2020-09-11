شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بطلب غريب

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت النجمة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ انه سيصبح عمرها 40 عامًا في عيد ميلادها المقبل، ومازحت الجمهور بطلبها منهم عدم ذكر رقم 40 عند معايدتهم لها.

وكتبت شيرين عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “عيد ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين. يعني وإنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم ٤٠ ده خالص عشان مخسرش حد أنا بطلت أكبر بعد ال٣٩، اللي هي أصلاً كتير، بس يلا”.

ولاقى منشورها اعجاب العديد من المتابعين.