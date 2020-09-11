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متابعة بتجــــــــــــرد: إنتهت علاقة الممثلة التركية توبا بيوكوستون مع حبيبها رجل الأعمال أوموت أفيرجان أخيراً بعد حوالي الـ 4 سنوات من الارتباط العاطفي.
علاقة الحب التي جمعت الثنائي تحت أعين الصحافة والجمهور كانت انتهت خلال فترة فيروس كورونا والحجر الإجباري الذي فُرض في تركيا، وقيل وقتها أن السبب كان رغبة بيوكوستون بأن تقضي الحجر المنزلي مع ابنتيها التوأم.
لكن الصدمة كانت عندما التقطت كاميرات الصحافة صور جديدة لحبيب بيوكوستون السابق برفقة الممثلة التركية ميليسا شينولسون والتي عرفها الجمهور في مسلسل “حب للإيجار” بدور ابنة عم “عمر” والتي تقع في حب صديقه المقرب.
بدورها، شاركت شينولسون صورة رومانسية تجمعها بحبيب بيوكوستون مما أُعتبر إعلان رسمي لعلاقتهما العاطفية.
علاقة ميليسا بأوموت فتحت باب التساؤل عما إذا كان فعلاً خان بيوكوستون مع الممثلة الشابة لأن فترة ارتباطهما كانت سريعة جداً.
كانت هذه تفاصيل خبر حبيب توبا بيوكوستون السابق يعلن ارتباطه رسمياً بنجمة “حب للإيجار” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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