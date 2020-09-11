شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين مهنئة شقيقها أمير بخطوبته من منة جاب الله: ربنا يفرحنى بولادك..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة إلهام شاهين شقيقها أمير بمناسبة خطوبته من منة جاب الله، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي انستجرام، صورا من حفل خطوبة أمير شاهين معلقة عليها :"مبروك يا أمير يا حبيبي ربنا يسعدك ويفرح قلبك ويفرحنى بولادك يا أغلى الناس".



الهام شاهين تنشر صورة لشقيقها وخطيبته عبر انستجرام

وفي وقت سابق، شاركت الإعلامية بوسي شلبي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورة من حفل خطوبة الفنان أمير شاهين على منة جاب الله، موجهة التهنئة للعروسين قائلة: "ألف مبروك خطوبة أمير شاهين الغالي على منة جاب الله".



ألهام شاهين وشقيقها

وسرعان من انهالت الإعجابات والتعليقات على أول صورة من خطوبة أمير شاهين على منة جاب الله بعدما نشرتها الإعلامية بوسي شلبي، فيما قدم العديد من المتابعين التهاني للعروسين.

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يشار إلى أن أمير شاهين شارك في الكثير من الأعمال الفنية أثناء طفولته من بينها (السجينتان، آه يا بلد آه)، لتستمر مسيرته الفنية بعد أن أصبح شاب بالمشاركة في العديد من الأعمال الفنية الأخرى ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، وكان من بينها (شباب على الهواء، امرأة في ورطة، مسك الليل).



صورة من حفل خطوبة امير شاهين

وفي وقت سابق، شارك الفنان أمير شاهين، متابعيه في مارس الماضي خلال فترة العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا، مقطع فيديو له من إحدى مشاركاته عبر تطبيق تيك توك، وهو يجسد شخصية الزعيم عادل أمام، من فيلم السفارة في العمارة، وهو يقول "أنا هخرج دلوقتي حالاً"، فيما يرد عليه الأمن "ممنوع مفيش خروج قبل الساعة خمسة"، وسرعان ما يرد هو قائلاً "يعني إيه أنا محبوس في بيتي".