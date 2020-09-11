شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح أحمد السعدنى للمشاركة فى "نسل الأغراب" مع كرارة والسقا رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح القائمون على مسلسل "نسل الأغراب" النجم أحمد السعدنى للمشاركة في بطولة المسلسل، الذى يلعب بطولته كل من النجمين أمير كرارة واحمد السقا، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى ، حيث من المقرر أن تبدأ الشركة في التعاقد مع الممثلين خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي .

وفى السياق ذاته، يعكف حالياً محمد سامى على كتابة الحلقات النصفية الأخيرة من المسلسل، حيث دخل في معسكراً مغلقاً في أحد الفنادق لكتابة المسلسل، إذ من المقرر أن ينتهى من الكتابة خلال أواخر شهر سبتمبر الجارى ، حتى يتسنى له التحضير للمسلسل وترشيح باقى الممثلين والتفاصيل الأخرى .

Advertisements

يشار إلى أن أحمد السعدنى قدم آخر أعماله مسلسل شبر ميه"في 45 حلقة، وشارك في بطولته كل من نجلاء بدر، محمد على رزق، ندى موسى، إيناس كامل، مراد مكرم، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف وعلى رأسهم محمد داوود، إسماعيل شرف سامى مغاورى، وأخرون، تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت.

أما المخرج محمد سامى، فقدم مسلسل البرنس" بطولة النجم محمد رمضانن وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، نور اللبنانية، سلوى عثمان، نجلاء بدر، ومحمد علاء، وادوارد، وعدد كبير من الفنانين