شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نيللى كريم عن وائل أبو الروس: شخصية مختلفة.. ولم أتعرف على مصطفى درويش بالتصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة نيللى كريم عن أول مقابلة تجمعها بالفنان وائل أبو الروس أحد أعضاء عصابة "بـ 100 وش" قائلة: أتذكر أن أول مرة أراه كنت معزومة على السحور عند أحد أصدقائى وهو كان معزوم أيضا ووجدت شخص غريب يرتدى ملابس غريبة فلفت نظرى وسألت عنه صديقى فقال لى اسمه وائل أبو الروس فذهبت إليه وسألته من هو وماذا يعمل فقال لى أنه مطرب وأن له فيديو كليب فى الأسواق وجعلنى أشاهد الفيديو كليب وكان اسمه "يانجم ياستار وجودك بعشر تنفار" حينها لم أحدد إذا كانت الأغنية كوميديا أم حقيقية ولكنى شعرت أنه شخصيته مختلفة ولا يوجد مثله.

وأضافت نيللى كريم، أثناء استضافتها مع أبطال مسلسل "بـ 100 وش" ببرنامج معكم على قناة CBC، والتى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، أن الفنان مصطفى درويش عملت معه من قبل فى مسلسل "لأعلى سعر" وكان شخصية مغايرة تماما، وعندما قابلته فى مسلسل "بـ 100 وش" أول مرة لم أتعرف عليه فكان اول مشهد فى الجيم ووجدت شخص يدخل علينا بملابس غريبة ولغة جسده غريبة كان من المستحيل أن أتعرف عليه وبالفعل كان متشبعا بالشخصية .

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وأكد الفنان حسن أبو الروس أن الفنان آسر يس من أكثر الشخصيات التى أحتضنته منذ الجامعة، ودائما يحاول أن يساعدنى ويقدم لى الدعم وفى المسلسل كان كل الزملاء يساعدوا بعضهم البعض حتى خرج المسلسل بهذه العظمة ، أما الفنان مصطفى درويش قال كنت أصور مشاهدى فى مسلسل "بـ 100 وش" فى نفس وقت تصوير مشاهدى فى "خيانة عهد" وكانوا الشخصيتين مغايرتين تماما فكان الأمر صعب للغاية .