شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد عبد العظيم يتحدث عن شخصية سامح الضلالي.. ويؤكد: استوحيتها من شخصية حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد عبد العظيم، إن شخصية سامح الضلالى التى قدمها فى مسلسل "بـ 100 وش"، استوحاها من شخصية حقيقية، قائلا: قابلت من قبل شخصا دائمًا كلام الله وكلام الصلاح فى فمه ولكنه لا يتردد لحظة فى نهب أى شيء يأتى أمامه، وسبب نجاح هذا الدور يعود الفضل للمخرجة العظيمة كاملة أبو ذكرى ولم تكن هذه المرة الأولى التى نعمل فيها سويا فقد قدمت معها من قبل دور رجل قواد فى مسلسل سجن النسا وكنت خائفا جدًا منه ولكنها نصحتني أن أجعل فيه لمحة كوميدية وبالفعل عملت ذلك ونجح نجاحًا كبيرًا ونفذت نفس النصيحة فى شخصية سامح الذى جعلت فيها لمحة كوميدية .

وكشف الفنان إسلام إبراهيم أثناء استضافته مع أبطال مسلسل "بـ 100 وش" ببرنامج معكم على قناة CBC والتى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، عن شعوره عندما عرض عليه دور حمادة بمسلسل بمية وش قال، فى البداية اتصلت بى المخرجة كاملة أبو ذكرى وعندما وجدت رقمها على التليفون لم أصدق نفسى وأستمرت المكالمة لمدة ساعة كاملة شرحت لى كل تفاصيل الدور، وبدأنا العمل سويا واستمتعت جدًا بالعمل معها ولم أستمتع مع أحد مثلها من قبل فهى إنسانة وفنانة وعظيمة والفضل لهذا النجاح يعود لها.

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وأضاف الفنان إسلام إبراهيم عندما قرأت الدور كنت محتار كيف يكون هناك شخص ناجح جدًا فى التكنولوجيا على الرغم من أنه لم يكمل تعليمه، فبدأت أنزل للأماكن الشعبية وأجلس مع أصحاب السايبرات أكتشفت أنهم بالفعل متميزين جدًا فى التكنولوجيا على الرغم من أنهم لم يكملوا تعليمهم ولكن لاحظت أن اللغة الإنجليزية عندهم ضعيفة جدًا وهذا ما بدأت أعمل عليه، وأسترسل، من أهم أسباب نجاح هذا المسلسل أيضا تصالح الفنان آسر يس والفنانة نيللى كريم مع أنفسهم فقد تعلمت منهم الكثير فنيللى تعلمت منها الهدوء وآسر كان دائما يساعدنا ويفرش لنا المشهد لنقول إفيهات فالمسلسل نجح بفضل مخرجة ونجوم عظماء .