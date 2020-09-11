شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يستعيد ذكرياته مع والده بصورتين إحداهما في مرحلة الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع كريم محمود عبد العزيز ذكرياته مع والده الراحل محمود عبد العزيز، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورتين في صورة واحدة إحداهما خلال مرحلة الطفولة، حيث لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه عبر المنصة الاجتماعية.



الفنان محمود عبد العزيز ونجله كريم

كما استرجع الفنان كريم محمود عبدالعزيز ذكرياته في مرحلة الطفولة، من خلال مشاركة، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مساء اليوم، صورة نادرة تجمعه بوالديه وشقيقه الأكبر محمد، معلقا عليها "عائلتي وأنا".

ويشارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز في فيلم "موسى" الذي انتهى من تصويره المخرج بيتر ميمي في الآونة الأخيرة، والفيلم بطولة فيلم موسى، إياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وأحمد العوضي، وأحمد حاتم، وسارة الشامي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمود حافظ، وعبد الرحمن القليوبى، وتأليف وإخراج بيتر ميمى.

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وفى السياق ذاته، كشفت شركة سينرجى فيلمز، المنتجة للعمل، عن الأفيشات الدعائية للفيلم الذى تدور أحداثه فى إطار الخيال العلمى وتدمير العالم القديم، وتدخل التكنولوحيا فى حياة للبشر، وتتضمن الأفيشات عدة أشياء منها رأس وسيارة ومركبة فضائية.