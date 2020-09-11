10 مسلسلات وأكثر لا ينساها الجمهور ولا يمل من مشاهدتها.. تعرف عليها؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت على ذاكرة الدراما المصرية مئات الأعمال التليفزيونية منها الذى مر مرورالكرام ومنها من لا يزال يعيش فى ذاكرة الجمهور فى كل مكان، تحمل لهم ذكريات عاشوها مع كل حلقة من حلقات هذه الأعمال، وما زال يشاهدها ويتابعها فى حال إعادة عرضها، وكأنهم يشاهدونها للمرة الأولى، والآن نرصد أهم هذه المسلسلات التى تركت بصماتها فى قلوب وعقول المشاهدين فى كل مكان: أبنائي الأعزاء.. شُكرًا مسلسل اجتماعي ، أشهر أدوار مدبولي تقمصه شخصية بابا عبده في هذا المسلسل الذي أنتج عام 1979 قصة عبد الله فرغلى، بطولة عبد المنعم مدبولى وحسن عابدين وآثار الحكيم وفردوس عبد الحميد وصلاح السعدنى وفاروق الفيشاوى ويحيى الفخرانى، سيناريوعصام الجمبلاطى، وإخراج: محمد فاضل. الضوء الشارد المسلسل بطولة ممدوح عبد العليم ومنى زكى ومحمد رياض وسميحة أيوب، تم إنتاجه عام 1998، من تأليف محمد صفاء عامر، وإخراج مجدي أبو عميرة. المال والبنون المسلسل تم إنتاجه عام 1993، أخرجه مجدي أبو عميرة، من تأليف محمد جلال عبد القوى، ومن بطولة أحمد عبد العزيز ويوسف شعبان وعبد الله غيث وحمدى غيث وسعد أردش وسيد زيان وعايدة رياض وحنان ترك وآخرون. بوابة الحلوانى تناولت أحداث القصة التاريخية جوانب الحياة المصرية في عهد الخديوية، من خلال إلقاء الضوء على مسيرة أسرة (الحلواني)، وحفر قناة السويس، وانتقال العمال والأسر للعيش بالقرب منها، والتأثرات الاجتماعية، ﺇﺧﺮاﺝ: إبراهيم الصحن، تأليف محفوظ عبدالرحمن، ومن بطولة عبدالله غيث وسميرة عبدالعزيز وأحمد راتب. ليالي الحلمية مسلسل اجتماعى من خمسة أجزاء، المسلسل من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج اسماعيل عبد الحافظ، جسده مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم يحيى الفخراني وصلاح السعدني وصفية العمرى وعبلة كامل ومحسنة توفيق، أول جزء من المسلسل من إنتاج عام 1987، والجزء الخامس كان في عام 1995. ذئاب الجبل Advertisements قام ببطولته أحمد عبد العزيز وسماح أنور وعبد الله غيث وشريف منير ووائل نور وعبد الله محمود، المسلسل من تأليف محمد صفاء عامر، وإخراج مجدى أبو عميرة، وتم إنتاجه عام 1993. لن أعيش في جلباب أبى المسلسل من بطولة نور الشريف وعبلة كامل ومحمد رياض ومصطفى متولى وعبد الرحمن أبو زهرة وحنان ترك ومنال سلامة ووفاء صادق وناهد رشدى، تم إنتاجه عام 1996، عن رائعة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج أحمد توفيق. أرابيسك المسلسل من بطولة صلاح السعدني وهدى سلطان وسهير المرشدى وأبو بكر عزت ومحمد شرف، تم إنتاجه عام 1994، تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج جمال عبد الحميد. المشربية يُعد مسلسل المشربية من أوائل أعمال الكاتب أسامة أنور عكاشة التلفزيونية حيث تم تقديمه في عام 1987، مسلسل المشربية من إخراج فخر الدين صلاح - بينما ضم طاقم البطولة عدة أسماء بارزة في مقدمتهم شكري سرحان، سميحة أيوب، نسرين، عبد الرحمن أبو زهرة، فردوس عبد الحميد، أنور إسماعيل. عائلة الحاج متولى تم إنتاجه عام 2001، من إنتاج قطاع الإنتاج التلفزيوني المصرى، وهو من بطولة النجم الكبير نور الشريف، وشاركه البطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم ماجدة زكى وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب ورانيا يوسف ومصطفى شعبان وفادية عبد الغنى ومحمد الدفراوى وآخرون، تأليف مصطفى محرم، وإخراج محمد النقلى الضوء الشارد المسلسل بطولة ممدوح عبد العليم ومنى زكي وسميحة أيوب، تم إنتاجه عام 1998، من تأليف محمد صفاء عامر وإخراج مجدي أبو عميرة. المال والبنون المسلسل تم إنتاجه عام 1993، أخرجه مجدي أبو عميرة، ومن بطولة أحمد عبد العزيز ويوسف شعبان وعبد الله غيث وحنان ترك.

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