شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نيللى كريم عن "بـ 100 وش": لا يتشابه مع "عصابة حمادة وتوتو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة نيللى كريم، بأنها لا تلتقت لتعليقات الجمهور الذى يشبه مسلسل "بـ 100 وش" بفيلم "عصابة حمادة وتوتو"، لأننى منذ قرأتي الأولى للورق أدركت أنه مختلف تماما عما قدم من قبل، بالإضافة إلى أن الورق مع المخرجة كاملة أبو ذكرى من المؤكد سيكون مختلفا، واسم شخصيتى فى المسلسل من البداية لم يكن سكر ولكن عندما قرأت المخرجة كاملة السيناريو وهى دائما تحب أن تختار أسامى شخصياتها وترسم كل شخصية حسب اسمها لذلك وجدتها تحدثني لتخبرني أن الشخصية أصبح اسمها سكر، وأضافت: عادة يكون أول يوم تصوير هو أصعب يوم بالنسبة لى لاننى أكون حريصة على كل التفاصيل من الشعر والمكياج للشخصية .

وكشف الفنان آسر يس خلال لقائه مع أبطال مسلسل "بـ 100 وش" ببرنامج معكم على قناة CBC، مع الإعلامية منى الشاذلى، عن بداية قرأته لدور عمر فى المسلسل قائلاً: وجدت فى البداية من الصعب تفريقه عن آسر، فهو نصاب لديه الأنا عالية جدا، وكان كل شخصية فى العصابة يعتقد أنه شيء كبير جدا ولكن فى النهاية هم نصابين، كل فريق عمل المسلسل وبالأخص أعضاء العصابة كان بينهم حب كبير وتناغم، فمن الصعب أن تجد عشر شخصيات تجمعهم كل المشاهد ويجمعهم كل هذا الحب وهذا سبب النجاح الذى وصل إليه المسلسل .

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وأضافت الفنانة نيللى كريم، كان هناك بعض الجمل التى حققت نجاحا كبيرا بين الجمهور مثل هاى شوچر، فهذه الجملة هى من تأليف آسر يس وكشف آسر عن الموقف الذى جعله يخترع هذه الجملة قائلا كان هناك مشهد تحدى بينى وبين نيللى وكانت تترجاني كى أنضم لعصابتهم وأنا كنت أرى أنهم ليسوا من مستوايا وهم طبقة متدنية وكنت أريد أن أجعلها تشعر بذلك ففى نهاية حوارنا نهيت حوارى بباى شوچر ومن هنا جاءت الكلمة ولم أتوقع نجاحها .