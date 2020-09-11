محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل مطرب المهرجانات حمو بيكا، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل أقيم بمحافظة الإسكندرية، وسط مجموعة من أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني.
وننشر أول فيديو من حفل الزفاف، ضم لقطات من توقيع بيكا على عقد القران، واستقباله للتهاني من المحيطين به.
شهد الحفل حضور عدد من مطربي المهرجانات، ومن الفنانين، بينهم الفنان محمود الليثي وحسن شاكوش.
كانت هذه تفاصيل خبر أول فيديو من حفل زفاف حمو بيكا.. لحظة توقيعه على عقد القران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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