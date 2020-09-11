ابنة هيفاء وهبي أنيقة وريم البارودي في جلسة تصوير جديدة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: يوسف عثمان نشر الفنان يوسف عثمان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه. زينب نصر فياض نشرت اللبنانية زينب نصر فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة. مي الغيطي نشرت الفنانة مي الغيطي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة مجمعة للقطات مختلفة لها. رامي رضوان نشر الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة دنيا سمير غانم. نوال الزغبي Advertisements نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها. ريم مصطفى نشرت الفنانة ريم مصطفى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أمام شاطئ البحر. شمس نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أمام المرآة. ريم البارودي نشرت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. سارة نخلة نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من العاصمة الفرنسية باريس، ظهر خلفها برج إيفل. نسرين طافش نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أسود أنيق.

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