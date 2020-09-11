بالصور| أمير شاهين يحتفل بـ"خطوبته" وسط أجواء عائلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل الفنان أمير شاهين، بخطبته وسط حضور أسرته، ومجموعة من أصدقائه،من داخل وخارج الوسط الفني.

ونشرت المذيعة بوسي شلبي صورة من حفل الخطوبة، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت "مبروك للغاليين"، وعلى أخرى كتبت "ألف مبروووك خطوبة أمير شاهين الغالي على منة جاب الله".

جدير بالذكر أن أمير شاهين هو الشقيق الأصغر للفنانة إلهام شاهين، وشارك في عدة أعمال فنية، منذ أن عرف طريقه للتمثيل في مرحلة الطفولة.