بالصور| محمود الليثي يشعل حفل زفاف حمو بيكا بباقة من أشهر أغانيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
حرص الفنان محمود الليثي، على حضور حفل زفاف مغني المهرجانات حمو بيكا، المُقام حاليًا في الإسكندرية، بحضور عدد كبير من أصدقائه.
وأشعل الليثي حفل الزفاف بباقة من أشهر أغانيه، كما شهد الحفل حضور حسن شاكوش، أشهر مطربي المهرجانات.
جدير بالذكر أن حمو بيكا حرص على مشاركة جمهوره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"،بعدة فيديوهات من استعداده لحفل الزفاف، أمس الأربعاء، عقب عودته من رحلة عمل في تونس.
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