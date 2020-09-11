صور جديدة من حفل زفاف حمو بيكا.. الليثي وحسن شاكوش يغنيان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يحتفل مغني المهرجانات حمو بيكا، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، في كينج ماريوت بمحافظة الإسكندرية، وسط حضور عدد من أصدقائه.
ويشهد الحفل، حضور حسن شاكوش، والليثي، وغيرهما ممن حرصوا على المشاركة في إحياء حفل الزفاف.
جدير بالذكر أن حمو شارك جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بعدة فيديوهات، كشفت عن تحضيراته أمس لحفل الزفاف.
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