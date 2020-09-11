بالفيديو: محمد رمضان يستعرض في الطائرة الخاصة .. وينهار أمام جمهوره

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

خلال حضور النجم المصري محمد رمضان مؤتمرا صحافيا في مستشفى للحروق، لم يتمالك بطل مسلسل الأسطورة نفسه وبكى متأثرا بالضحايا لا سيما صغار .

وتأثر رمضان من مشاهدة فيلم قصير تم عرضه خلال مؤتمر صحفي كان حاضرا له، ويرصد بعض الحالات التي تتبناها مستشفى “أهل مصر” المخصصة لدعم وعلاج ضحايا الحروق، كما تضمن الفيلم رسائل شكر من بعض الأطفال المصابين بالحروق ممن يتعالجون في المستشفى.

وأكد محمد رمضان في كلمته التي أعقبت عرض الفيلم، وهو يحاول أن يحبس دموعه بصعوبة، على أن أي نجاح تم تحقيقه في حياته الفنية والعملية كان بسبب الجمهور، وهو ما يدفعه للقيام بواجبات المشاركة المجتمعية لكافة الفئات التي تحتاج إلى ذلك.

وأشاد بالجهود التي تبذلها مؤسسة “أهل مصر” لرعاية ضحايا ومصابي الحروق.

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وشدد الممثل المصري على أهمية إلقاء الضوء على قضية ضحايا الحروق ودعم مصابيها ليس فقط في صورة دعما ماديا، ولكن أيضا بدعم معنوي ضد التنمر الذي يعانون منه على مدار مراحل حياتهم المختلفة سواء في الدراسة أو العمل.

وفي ذلك الصدد، أطلق محمد رمضان خلال المؤتمر الصحفي، خط كمامات يحمل اسمه “MR1” يخصص 5% من ريعه لصالح ضحايا حوادث الحروق بالتعاون مع مؤسسة “أهل مصر”.

وعند عودة رمضان إلى مصر بعد انتهاء تصوير أغنيته الجديدة ” ياحبيبي” التي جمعته مع النجم العالمي “جيمس” شارك رمضان فيديو على صفحته الخاصة على انستغرام يعرض فيه لقطات جديدة من رحلة عودته بطائرة خاصة من مدينة دبي إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وظهر رمضان في الفيديو برفقة أفراد أسرته، ولم يخل الفيديو من بعض الاستعراض في الظائرة، ويذكر أنه محمد رمضان من أكثر النجوم الذين يتم وصفهم بالغرور، لا سيما بعد أن أطلق على نفسه لقب “نمبر وان”.