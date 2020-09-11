كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر معتز هشام يكشف لـ"الخليج 365 الفني" تفاصيل مشاركته في حكاية "أمر شخصي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الفنان الشاب معتز هشام من تصوير مشاهده في حكاية "أمر شخصي"، المُقرر عرضها ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، بطولة الفنانة شيري عادل.

وتحدث معتز هشام في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني" أوضح خلاله أنه يُجسد دور ولد يُدعى"مصطفى"، وهي شخصية جديدة عليه ولم يقدمها من قبل، مُشيرًا إلى سعادته الكبيرة بالعمل مع المخرج المتميز محمود كامل، لأنه كان يتمنى العمل معه.

وأعرب معتز هشام عن سعادته الكبيرة بالعمل مع كل هؤلاء النجوم المُشاركين فيه، لافتًا أن كواليس العمل كانت في منتهى الجمال.

حكاية"أمر شخصي" من تأليف عمر عبد الحميد، إخراج محمود كامل، بطولة شيرى عادل، ميدو عادل، ايهاب فهمي، جمال عبد الناصر، نهال عنبر، نور ايهاب، والمسلسل من إنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر عرضها يوم السبت المُقبل على قناة "dmc".