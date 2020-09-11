تراند اليوم : بكلمات من ذهب ” يوسف الصاوي ” يبدع في وصف أهمية المرأة

نشر المدون يوسف الصاوي بوست عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحدث فيه عن اهمية دور المرأة في الحياة و كيف يبني عليها المجتمعات و قد لاقي البوست انتشار واسع علي السوشيال ميديا :

واليكم ما قاله :

يوسف الصاوي :

من يعرفني حق المعرفه … يعرف ان دفاعي عن المرأه مستمد من كون تلك المرأه هي التي علمتني كيف أكون بتلك الصوره ،

ربتني علي احترامي للجميع والنظر للدنيا دائما بعين الرضا. .. هي تلك الأخت التي لجأت إليها في عز ضعفي حاملاً هم الدنيا

فأخذته مني وحملته بدلا عني … هي تلك الحبيبه التي صادفتها وشعرت بالطمأنينه وحب الحياه بجانبها ، او التي ستصادفها

حتماً ، وتشعر بمدي حلاوه الحياه حتي في عز كربها ، ببساطه لأنها ستقاسمك كل شئ لن تهون أبدا عليها … حتي إن كان لله

رزقك بطفله ستشعر بطريقه حب جديده وحنان فائض عليك منها وستعلمك دروساً في العطاء والحب ، وستحبها رغماً عنك

وتخاف عليها …. ولكن الأمر في مجتمعنا يمشي بالعكس ، علي كل ماتقدمه المرأه لك لا تجد أمامه سوا الخوف دائما واعتبار

وجودها كأن لم يكن .. تتعامل معها كتعامل أهل قريش مع نسائهم وبناتهم وليس كما جاء الإسلام وعلمك كيف تضع المرأه في

المكانه التي تليق بها .. ان تبيح جسدها وعرضها وأن تجعلها شخص دائما هو المتهم والمذنب ، أنها مصدر عار وغزي ، أن تعنف

زوجتك وتقسي علي أختك ولا تكترث لما تقوله والدتك … ودائما تتجاهل بنتك ، وذاك الذي لا يعرف شئ عن الحياء والدين

والسلام ويقوم بهتك عرضها او الاعتداء عليها ، وغيرها من الصور التي لا تليق بمكانه المرأه ، لن تجد دين وعلي رأسه الإسلام

يأمر ولو بربع فعل من ذلك … الحقيقه أن كل مايفعل ذلك أو يري ان من فعل ذلك شئ مباح له ، فهو لا يرتقي إلي مستوي

الإنسانيه …. المرأه كائن كامل من كل شئ مثل الرجل لا يوجد اختلاف بينهم إلا في الحدود التي وضعها لله لذلك وكانت حكمته

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أبلغ وأعظم … للمرأه صوت يجب ان تسمعه ولها الحريه كما أنت تملكها وكما خلقها لله بها ولها حق التميز والتمييز …. أنظر جيداً

في الأيات القرأنيه وتأملها واعلم كيف رفع الله من شأن المرأه وجعل رأيها مثل رأي الرجل ، وذكرها في أكثر من عشر سور …

أبسط مايدل علي مدي مكانه المرأه عند الإسلام هو القصه التي حدثت بين أوس بن الصامت وزوجته خوله بنت ثعلبه والتي

عارضته في شئ فقال لها ” أنتي عليِ كظهر أمي .. وهذا فيما معناه أنها اصبحت محرمه عليه ، وأنتظرت الرسول حتي يحكم

بينهم وكانت تحاور الرسول صلي لله عليه وسلم وتجادله بشأن اولادها عندما حدثها أنها أصبحت محرمه عليه حتي نزلت أيه

المجادله بسم لله الرحمن الرحيم “قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ بَصِيرٌ .. صدق لله العظيم ، تأمل الأيه لتجد أن الله أحترم رأي المرأه وحكم ان الظهار ليس طلاق … هذا بالإضافه لما ذكره

الرسول صلي لله عليه وسلم عن المرأه وشأن التعامل معها …. بعد الحديث الطويل عن المرأه ولكني أري أن الحديث عنها وعن

مدي تضحيتها التي لا تنفذ ابدا لا ينتهي …. يجب أن تعطي للمرأه المكانه التي تستحقها وأعلم تمام العلم أن ليس الكل سواء

وان هناك ماتصنف مرأه ولكنها لا تتمتع بصفاتها ولا يمكن أن تستند وتتكئ عليها وهذا هو حال الدنيا لايوجد شئ مطلق إلا عند

لله .. ستظل المرأه رمز لكل ماهو جميل وكل ماهو محب ، ستمنحك الكثير من العطاء والتضحيه دون إنتظار شئ منك سوا الرأفه

بها ، دُمنا بخير طالما المرأه بخير .