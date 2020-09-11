بالصورة – ليوناردو دي كابريو يستمتع بالصيف مع حبيبته

متابعة بتجــــــــــــرد: التقطت عدسات مصوري البابارتزي صورة جديدة للنجم العالمي ​ليوناردو دي كابريو​ برفقة حبيبته كاميلا مورنو.

وظهر دي كابريو مع حبيبته وهما يستمتعان بأشعة الشمس ويسيران على الشاطئ في ماليبو، فهما يعيشان أجمل أوقاتهما ودائما ما يظهرا الحب والمودة بينهما من خلال الصور التي تلتقط لهما.

ولاقت الصورة رواجا كبيرا بين وسائل الاعلام العالمية.

وكانت كاميلا احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها وقد بلغت الـ23 من عمرها على متن يخت مع حبيبها وأصدقائها، ويبدو ان فترة الحجر المنزلي قد متنت علاقة الثنائي التي أصبحت أكثر جدية.