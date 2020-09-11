السعودية تطلق خدمة الزواج إلكترونياً

متابعة بتجــــــــــــرد: أطلقت وزارة العدل السعودية خدمة جديدة تتيح تقديم خدمة إجراء عقود الزواج إلكترونياً بشكل كامل من دون الحاجة لمراجعة أي دائرة حكومية.

وبحسب وسائل الإعلام السعودية، فقد أوعز وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني “بالتوسع في تقديم خدمة العقد الإلكتروني للزواج في عموم مناطق المملكة، عبر منصة ezawaj.sa بعد نجاح الإطلاق التجريبي للخدمة في الرياض”.

وأوضحت الوزارة أن “المستفيدين المقبلين على الزواج يمكنهم حجز موعد مع المأذون القريب من الموقع، حيث يتطلب قيام المستفيدين بتعبئة الطلب من خلال البوابة الإلكترونية للخدمة ezawaj.sa، وإدخال بيانات الأطراف وإدخال التفاصيل والشروط والمعلومات المطلوبة، ثم يُحددُ موعدٌ لحضور المأذون لمجلس العقد ليتحقق من توفر أركان وشروط عقد الزواج، والتحقق أيضاً من البصمة إلكترونياً من خلال جهاز ذكي”.

وتوفر هذه التقنية الوقت والجهد على الراغبين بالزواج عبر اختصار العديد من الإجراءات السابقة وإلغاء مراجعة العديد من الجهات الحكومية، كما تقوم بتوثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل، وإتمام إجراءات عقد الزواج من المنزل.

وأوضحت وزارة العدل، أن “منصة زواج تغني عن مراجعة المستفيد للمحكمة لتوثيق العقد، ومراكز الفحص الطبي لمعرفة نتائج الفحص، والأحوال المدنية لتسجيل واقعة الزواج، كما ألغت وثيقة العقد الورقية، ودفتر الضبط الخاص بالمأذون، إذ إن كل هذه الخطوات أصبحت إلكترونية بالكامل, مشيرة إلى أنه يمكن للمستفيد الآن مع الخدمة الجديدة، الحصول على نتائج الفحص الطبي ما قبل الزواج إلكترونيا”.