فضيحة ويل سميث تهزّ مواقع التواصل الإجتماعي.. هل إغتصب رجالاً من الفرقة الراقصة؟

متابعة بتجـــــــــــرد: دافعت عارضة الأزياء تريشا بايتاس عن صانع محتوى اليوتيوب الشهير شين داوسن بعد اتهامه بالتحرّش الجنسي إثر انتشار مقطع فيديو يقوم فيه بحركاتٍ غير لائقة أمام صور ويليو سميث ابنة الممثل العالمي ويل سميث.

وخلال بث مباشر على يوتيوب، فجّرت تريشا بايتاس فضيحةً من العيار الثقيل عن ويل سميث، فهزّت مواقع التواصل الإجتماعي بادّعائها أن سميث إغتصب رجالاً من فرقتها الراقصة من دون رغبة منهم.

وتوجّهت تريشا في حديثها إلى الممثلة جادا بينكيت، زوجة ويل سميث، بالقول: “ماذا عن إبنتك حين كانت عارية فوق السرير إلى جانب حبيبها بعمر الـ13؟ ماذا عن زوجك الخائن الذي أقام علاقة مع الراقصين في فرقتي من دون رغبة منهم؟”.