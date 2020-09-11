وفاة بطلة “صراع العروش” ديانا ريج عن عمر 82 عاماً

متابعة بتجـــــــــــرد: أفادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، بأن الممثلة البريطانية ديانا ريج توفيت عن عمر 82 عاماً يوم الخميس. ونقلت الـBBC عن وكيل ريج قوله إنها توفيت في منزلها محاطة بأفراد أسرتها. واشتهرت ديانا ريج من خلال مسلسل “ذي أفنجرز” في الستينيات، ومؤخراً لعبت دوراً مهما في مسلسل “صراع العروش”.

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