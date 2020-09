أنغامي تجمع أكثر من مليون دولار لضحايا انفجار بيروت

متابعة بتجــــــــــــرد: مع صوت بيروت الذي ارتفع عاليًا على أنغامي مساء الثلاثاء 8 أيلول/ سبتمبر، إرتفع منسوب الحب الموجّه إلى العاصمة اللبنانية من خلال مساهمات وتبرّعات فاقت المليون دولار.

فقد نجح The Sound Of Beirut في استقطاب أكثر من ثلاثين فنانًا عربيًا وعالميًا جمعوا حولهم محبّين من كل أنحاء الكرة الأرضيّة. على مدى ساعتين، غنّوا ووجّهوا رسائل دعم من القلب إلى لبنان، في وقتٍ كان المتابعون يضغطون على زرّ التبرّعات ويقدّمون ما استطاعوا لمتضرّري انفجار الرابع من آب/ أغسطس.

شركة Procter & Gamble ، وعلى لسان متحدّث باسمها، عبّرت عن رغبتها بدعم المجتمع اللبناني المتضرّر من خلال الوسائل الأكثر فاعلية، فاختارت مبادرة The Sound Of Beirut من أنغامي ومبادرات أخرى لتقديم مليون دولار أميركي تتوزّع ما بين مساعدات نقديّة ومساهمات عينيّة. وأضاف المتحدّث: “تأمل P&G من خلال مساهمات جماعية كهذه من قِبَل شركات عالميّة، في أن يتمكّن أهل بيروت من إعادة إعمار وتأهيل ما تهدّم من مدينتهم.”

الفنانون المشاركون

“يا حبيبتنا بيروت” صدح صوت راغب علامة مفتتحًا اللقاء الموسيقي الجامع لتكرّ سبحة الفنانين المشاركين مع رسالة من القلب ل The Chainsmokers وللشاب خالد الذي قدّم رائعته “ديدي” وسط تفاعل متابعي الحفل. الفنان العالمي Craig David كانت له مشاركة مميّزة، أما الفنانة مايا دياب فقدّمت ميدلي حمل طابعًا وطنيًا مؤثرًا.

على حب بيروت اجتمع Massari و Ali Gatie في ديو إنسانيّ، تلته مداخَلة للفنان المصري محمد حماقي دعا فيها الجميع إلى التبرّع لبيروت ثم قدّم “قادرين نعملها” كرسالة أمل إلى اللبنانيين.

إلى عالمه الخاص أخذنا الدي جاي Alan Walker الذي حيّا بيروت على طريقته، وهكذا فعلت الفنانة الإماراتية بلقيس دامجةً بين أغنيتي “لبيروت” و “Les Yeux de la mama”.

جرعة دعم إيجابية من المنتج والفنان المغربي العالمي RedOne وأغنية “لا مستحيلا”، أما اللحظة الوطنيّة فكانت مع غسان صليبا وأغنية “وطني بيعرفني”.

جامعًا العلمين اللبناني والمغربي، أطلّ الفنان حاتم عمور ومن تونس شاركت لطيفة في The Sound Of Beirut واختارت الغناء باللهجة اللبنانية “أمّنلي بيت”. ثمّ كانت إطلالة كل من جوزيف عطية وAleph من مجموعة 8eArt ومن الخليج العربي أداء مميّز حمود الخضر.

جو أشقر اختار تقديم أغنيتين وطنيتين، كما كانت مشاركة لفريق أدونيس اللبناني تلتها إطلالة للفنان العالمي Justin Jesso ومن لبنان أيضًا الفنان آدم.

إلى الجزائر أخذنا الرابر الشهير ديدين كانون وإلى جارتها تونس من جديد مع الرابر ALA. الفنان العالمي Powfu وجّه رسالة دعم لبيروت ومثله فعل الفنان سامي يوسف، ثم كانت إطلالة مميّزة لBebe Rexha ولهاني متواسي من الأردن ومشعل من المملكة العربية السعودية.

انضمّت الفنانة عبير نعمة إلى The Sound Of Beirut وبعدها DJ Regard، ليختتم الحفل الذي قدّمته الإعلاميّة المميّزة رلى صفا، مع ظهور ل DJ Rodge حيث قدّم أجمل موسيقاه من مكاتب أنغامي في بيروت.

تفاعُل الجمهور مع سهرة أنغامي انعكس تبرّعات سخيّة سوف تتولّى توزيعها على المتضرّرين جمعيّة Global Aid For Lebanon بالتعاون مع UN WFP.

يُذكَر أنّ محطّة MTV اللبنانيّة تولّت البث التلفزيوني ل The Sound Of Beirut بعد انطلاقه على تطبيق أنغامي. وتزامنًا عرضت مجموعة Vox Cinemas الحفل في عدد من صالاتها، حيث ذهبت جميع عائدات بيع البطاقات إلى المتضررين وذلك أيضًا من خلال Global Aid For Lebanon بالتعاون مع UN WFP.

هذا الحدث الفني الضخم الذي انطلق كمبادرة إنسانية لمداواة جراح بيروت وأهلها، ما كان ليبصر النور ويستقطب كل تلك المشاهدات والمساعدات لولا دعم جميع الفنانين والشركاء، على رأسهم Sony Music Entertainment وUniversal Music وBelieve والمنتج الموسيقي اللبناني العالمي رئيس قسم الشراكات العالمية في أنغامي وسيم SAL صليبي.

شركة أنغامي التي انطلقت من لبنان لن تتأخّر لحظة عن مساندة كل قضيّة إنسانيّة محقّة أينما وُجدت، حتى لا يخفت صوت بيروت ولا نبضُ الموسيقى والحرية.

رابط الحفل كاملًا: https://play.anghami.com/ video/85159176