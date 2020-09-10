شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تتعاون مع أحمد زعيم فى أغنية جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب والملحن أحمد زعيم، إنه يتعاون مع المطربة شيرين عبد الوهاب فى أغنية جديدة تحمل الطابع الدرامى، ولم تكن هذه المرة الأولى بل تعاون من قبل في أغنية بعنوان"هو ده" وغيرها.

وأضاف زعيم لـ"الخليج 365"، أنها لم تستقر حتى الآن على اسم العمل، وهي من كلمات هانى صارو، ومن المقرر أن يتم تسجليها الأيام المقبلة، متمنيا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور عند طرحها.

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وكانت آخر آعمال أحمد زعيم أغنية "اختراع" للنجم تامر حسنى ومحمود العسيلى والتى حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها حتى الآن، وهى من كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية "مش قد الهوى"، والتي طرحتها مؤخرًا عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب"، وحققت نجاحًا جماهريًا كبيرًا، وهى من كلمات محمد الغنيمي، وألحان وفواصل موسيقية: محمد رحيم، وتوزيع: أحمد إبراهيم.