شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: اعتذرت عن "ترانيم إبليس" لأنى عايز أعمل دور قوى مع أحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم دياب، خلال لقائه ببرنامج "لايت شو" الذى تقدمه المذيعة أية غريانى، المذاع على قناة الحياة، أن شخصية "مدحت" في مسلسل "فرصة تانية"، بطولة النجمة ياسمين صبرى، حققت نجاحًا كبيرًا مشيراً إلى أن تلك الشخصية منذ بدايتها شعر بإحساس كبير أن تلك الدور سيحقق نجاحاً مع الجمهور، خاصة أنه مختلف ومؤثر، وهو ما تحقق بالفعل.

وأكد دياب، أن مشروع ترانيم ابليس تعطل لأسباب ليس له علاقة، مشيراً إلى أن الدور لم يشعر بقوته خاصة أنه سيعمل بجانب النجدم أحمد السقا، وهو ما يسعى إليه دائمًا بتقديم أعمالا مؤثرة مع الناس

كما أشار دياب، أنه لم يغير حياته منذ أن كان صغيراً في منطقته الشعبية "إمبابة"، وصولاً للنجومية، كما أكد أن المنتج الكبير نصر محروس هو السبب في شهرته ويكن له الاحترام والتقدي{، وأن سبب الانفصال جاء بسبب "الطموح" لكل منهما، ولذلك قررا الانفصال، حيث تعاقد دياب مؤخراً مع إحدى شركات الغناء المعروفة.

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