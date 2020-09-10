شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تداعب جمهورها قبل عيد ميلادها: متجيبوش سيرة رقم 40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة شيرين عبد الوهاب، رسالة داعبت من خلالها جمهورها، بسبب اقتراب احتفالها بعيد ميلادها، حيث طالبتهم بعد التطرق إلى عمرها، حيث من المقرر أن تبلغ 40 عاما.



شيرين عبد الوهاب عبر تويتر

وكتبت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها بموقع تويتر: "عيد ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين. يعني وإنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم 40 ده خالص عشان مخسرش حد أنا بطلت أكبر بعد الـ39، اللي هي أصلاً كتير، بس يلا".

وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب، احتفلت بوصول أغنيتها "كدابين"، إلى أكثر من 100 مليون مشاهدة، عبر قناتها على "يوتيوب"، حيث نشرت شيرين، صورة لها عبر تويتر، وعلقت عليها، "فى الزمن ده الكدابين إتمكنوا وكتروا، أغنية كدابين حققت 100مليون مشاهدة على يوتيوب بفضلكم، بشكركم من كل قلبي على دعمكم المستمر ليا"

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يشارإلى أن النجمة شيرين عبد الوهاب أعلنت سعادتها من قبل لسؤال الكثير من محبيها عليها والاطمئنان على صحتها، مؤكدة أنها بتحضر لألبوم جديد ولم تكشف عن أى تفاصيل أخرى موضحة أنها ترتاح في الابتعاد عن السوشيال ميديا.

وغردت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على تويتر، قائلة: "بفرح جداً لما بشوفكم فاكريننى طول الوقت وبتسألوا عليا وعشان أنا مقدرة إن ده بدافع الحب عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة كدة أكتر وكمان علشان بحضر للألبوم الجديد وإن شاء الله أرجعلكم في أقرب وقت ممكن"لترد عليها النجمة منة شلبى، قائلة:" انتي الحب الكبير اوي وحشتي حبايبك كلهم".