شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حفل زفاف حمو بيكا وسط الأهل والأصدقاء.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر مطرب المهرجانات حمو بيكا، مساء اليوم الخميس، في مقاطع فيديو التقطتها أصدقاؤه قبل لحظات من حفل زفافه المقرر إقامته اليوم في محافظة الإسكندرية، حيث أظهرت اللقطات الاستعدادات النهائية لحمو بيكا قبل حفل زفافه، مرتديا البدلة البيضاء بين أهله وأصدقائه المقربين.

وطالب مطرب المهرجانات ​حمو بيكا، من محافظ الإسكندرية السماح له بإقامة حفل زفافه الذى تم منعه نتيجة إجراءات مواجهة انتشار ​فيروس كورونا​، وظهر حمو بيكا في بث مباشر عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "أنا عاوز أفرح وعاوز اتجوز، وجه عليا الدور إني أفرح زيي زيكم".

وأضاف في وقت سابق :"أنا بحب مصر وكل واحد مسئول في البلد.. كل الشعب عايز يجي يفرح لحمو بيكا.. حمو عاوز يفرح.. عاوز اعمل فرحي لازم تساعدوني.. هيحضر بس عيلتي وعيلة العروسة مش عامل مولد أنا منعت فرحى من الشارع عشان بحترم القوانين وعاوز أفرح زى أي عريس و أي شاب عاوز يفرح وهى كلها ساعتين فرح وياريت محدش يكسر فرحتى".



حمو بيكا يرتدي بدلة حفل الزفاف

وطرح مطرب المهرجانات عمر كمال أغنية "فلوس فلوس" بالتعاون مع حمو بيكا، الأيام الماضية، حيث قال عمر كمال عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام "دلوقتى ممكن تسمعوا تراك (فلوس ..فلوس) على يوتيوب".

وبدأ فرح مطرب المهرجانات حمو بيكا مساء اليوم، حيث حرص أصدقائه على نشر عددا من الصور والفيديوهات خلال حفل زفافه الذي أقيم وسط الأهل والأصدقاء بمحافظة الإسكندرية.

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حمو بيكا يستعد لحفل زفافه



حمو بيكا

وهنأ مطرب المهرجانات عمر كمال صديقه حمو بيكا بمناسبة حفل زفافه، حيث نشر صورة لـ بيكا وزوجته عبر حسابه الشخصي على فيسبوك معلقا عليها :" مبروك يا حبيبى ربنا يسعدك على قد قلبك الطيب".