شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يتحدث عن بدايته في التمثيل.. ويؤكد: شخصية "زناتى" مع أمير كرارة وش الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث النجم دياب عن بدايته في التمثيل، من خلال لقائه ببرنامج "لايت شو" الذى تقدمه المذيعة أية غريانى، المذاع على قناة الحياة، حيث أكد دياب أنه بدأ فى ورشة تمثيل مع المخرج أكرم فريد وفريد النقراشى، مشيراً إلى أن المخرج أكرم فريد رشحه في ساحرة الجنوب، الذى تعد تجربته التمثليية الأولى ، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

وأكد دياب، أنه فوجئ بأخبار عن تعاقده على مسلسل "نسل الأغراب" مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، المقرر عرضه في رمضان المقبل، لافتاً إلى أنه لم يتعاقد على المسلسل، وأن ما انتشر من تلك الاخبار غير صحيح حتى الأن، موضحاً أنه يرغب فى التعاون مع نجمين بحجم أمير كرارة وأحمد السقا .





كما أوضح دياب، أن صداقته مع أمير كرارة بدأت منذ عام 2014، عندما كانا يصوران برنامج في لبنان في ذلك الوقت، لافتاً إلى أن ترشيحه في مسلسل "كلبش" جاء من المخرج، وأنه يحب أمير للغاية، فضلا عن أن شخصية زناتى حققت شهرة كبيرة في مصر .

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يذكر أن دياب بعد تقديمه لشخصية أمين الشرطة «زناتى» بالجزء الأول من مسلسل «كلبش»، أًصبح أشهر من قدم أدوار الشر بالأعمال التليفزيونية، وشارك دياب فى رمضان الماضى فى بطولة مسلسل «فرصة ثانية»، للنجمة ياسمين صبرى، فضلا عن ظهوره كضيف شرف بمسلسلى «البرنس» للنجم محمد رمضان، و«الاختيار» لأمير كرارة.



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