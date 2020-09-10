شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تتألق في حفلها "الأون لاين" بـ 12 أغنية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الديفا سميرة سعيد، أثناء إحيائها لأولى حفلاتها التي تبث على طريقة "أون لاين" من خلال تطبيق تيك توك، حيث بدأت الحفل بأغنية "هوا هوا"، وظهرت خلال الحفل بإطلالة كاجوال بسيطة وأنيقة وظهرت عليها معالم السعادة بوقوفها على المسرح من جديد رغم عدم وجود جمهور.

وقالت الديفا سميرة سعيد، في البداية أحب أعبر عن شعورى بالسعادة بأنى رجعت أغنى من تانى، لأن بقالنا كتير قاعدين في بيوتنا بسبب جائحة كورونا، وأنا سعيدة إن أخيرًا وقفت على المسرح صحيح مفيش جمهور لكن حب الناس بيوصل برده حتى لو من خلال الكاميرات وأنا سعيدة جدًا وبشكر تيك توك على الفرصة دى.

وقدمت الديفا سميرة سعيد مجموعة كبيرة من أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائى على مدار ساعة متواصلة بجانب أغنيات البومها الأخير "أيام حياتى" منها، قد الكلمة، هو طيب معاكى، ايوة أتغيرت، بشتقالك ساعات، سوبر مان، واحشنى بصحيح، محصلش حاجة، على البال، بالسلامة، يوم ورا يوم.

واختتمت حفلها بمفاجأة لجمهورها وهى غنائها لأغنية جديدة تحمل اسم "قط وفار"، والتي غنتها للمرة الأولى قبل طرحها، وهى من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع النابلسي.

يشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.

فيما شاركت فى أوبريت "أنت أقوى" مع النجم الكبير محمد منير والنجم تامر حسنى والنجمة كارول سماحة والفنان وائل جسار والنجم التونسى صابر الرباعي، كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية فائقة، حيث كانت البداية مع الكاتب دكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفى، ومشاركة أحد أهم الموسيقيين الموزع نادر حمدى، والمخرج الكبير طارق العريان.

فيما طرحت الديفا سميرة سعيد مؤخرا أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "واقع مجنون" من كلمات بهاء الدين محمد، وإخراج نضال هاني.

Advertisements