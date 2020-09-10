شكرا لقرائتكم خبر عن حجازى متقال يكشف عن شكله بدون الجلباب والعمامة لأول مرة بـ«فينك يا نجم».. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل نجم الغناء الصعيدى حجازى متقال،‫ ضيفًا فى ثالث حلقات برنامج "فينك يا نجم"، الذى تقدمه الزميلة منة يحيى، ليتحدث عن سر اختفائه خلال الفترة الأخيرة، كما تحدث خلال الحلقة عن سر غضبه من الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان راغب علامة بسبب غنائهم أغانى والده الريس متقال، من دون ذكر اسم والده نسبة للحقوق الملكية للأغانى.‬‬‬‬ Advertisements ‫كما يغنى حجازى متقال خلال الحلقة مجموعة كبيرة من التراث الشعبى للريس متقال، مثل أغنية البت بيضا، بص على الحلاوة وبتنادينى تانى ليه.‬‬‬‬ و‫يتضمن البرنامج فقرتين، الأولى يجيب فيها النجم عن العديد من الأسئلة اللاتى تدور معظمها عن سر اختفاءه وابتعاده عن الساحة الفنية فى الفترة الآخيرة.‬

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