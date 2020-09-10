شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس يعود للعمل على فيلم إلفيس بريسلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج باز لورمان عن استكمال العمل على فيلمه الجديد إلفيس بريسلى، بطولة النجم توم هانكس، والذى كان قد توقف بسبب إصابة هانكس بفيروس كورونا، ومن المقرر ان يبدأ التصوير 23 سبتمبر، وكان قد أعلن المنتج والمخرج الأسترالى، باز لورمان، تأجيل إنتاج فيلم "Elvis" إلى أجل غير مسمى، بسبب تفشى فيروس كورونا، وكذلك لإصابة بطل الفيلم توم هانكس بالمرض، ودخوله فى عزل منزلى.

وفى بيان نشره على حسابه بموقع تويتر أكد لورمان أن المشروع قد توقف، وأنه "ليس الوقت المناسب لاستئناف الإنتاج فى الفيلم"، مؤكدا أن العودة ستكون فى المكان نفسه الذى توقف فيه التصوير، وهو شاطئ جولد الأسترالى بمجرد أن يحين الوقت المناسب.

والفيلم الذى يتناول السيرة الذاتية للمغنى الأمريكى إلفيس بريسلي، يلعب بطولته أوستن بتلر في دور بريسلي مع الممثلة ماجي جيلنهال التي تلعب دور والدته المغنية، بينما يقدم توم هانكس دور العقيد توم باركر، المدير الذي سيطر على كل جانب من جوانب حياة بريسلي.

ويركز الفيلم على صعود بريسلي إلى النجومية، مع التركيز بشكل خاص على علاقة النجم مع مدير أعماله باركر.