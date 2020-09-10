شكرا لقرائتكم خبر عن "قوت القلوب".. دراما تشبع الجمهور المتعطش للحكايات الإنسانية والرومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى عرض أول 5 حلقات من مسلسل "قوت القلوب"، من بطولة النجمة ماجدة زكى، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، والمؤلف المتميز محمد الحناوى، والفنانين خالد زكى ومحمد أنور وسهر الصايغ وإسلام جمال، واستطاع العمل بعد عرض هذه الحلقات جذب أنظار الجمهور ليس فقط على السوشيال ميديا، ولكن فى الشارع المصرى أيضا، المتعطشين للدراما الاجتماعية التى تناقش قضاياهم وأحلامهم، حيث تمكن أبو عميرة الملقب بملك الدراما التليفزيونية من ترجمة الورق الذى صاغه المؤلف محمد الحناوى على الشاشة بحرفية، من حيث الإيقاع السريع وترابط الأحداث والتعطش لمشاهدة الحلقة المقبلة مع انتهاء كل حلقة.

المسلسل أظهر من خلال الحلقات الأولى بساطة السيدة المصرية التى تعتمد على قوت يومها وترفض الحرام مهما كانت المغريات، وهو ما قدمته ماجدة زكى باحترافية، أيضا العلاقات الرومانسية بين إسلام جمال وديانا هشام، ومحمد أنور وكارولين عزمى، وحالة الغموض المحيطة بأسرة "حسان وزوجته صباح"، وابنهما "هيما وإش إش"، جعلت هناك حالة تعطش شديدة من قبل الجمهور للمسلسل.

كان مسلسل "قوت القلوب" للنجمة القديرة ماجدة زكى، قد تصدر تريندات السوشيال ميديا بعد ‏عرض أول 4 حلقات من أحداث المسلسل على شبكة تليفزيون الحياة، حازت على إعجاب ‏المتابعين ومشاهدى المسلسل، خاصة مع تصاعد أحداث الجزء الثانى، والإيقاع السريع للمشاهد، ‏وظهور حكايات تشويقية جديدة فى الجزء الثانى منها علاقة أبناء "قوت" مع المحيطين بهم، ‏وظهور أسرة "حسان" وزوجته "صباح"، فضلا عن الحالة الدرامية الممتزجة بالتراجيديا التى تقدمها ‏الفنانة الكبيرة ماجدة زكى فى كل حلقة.‏

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يذكر أن مسلسل "قوت القلوب"، للمؤلف محمد الحناوى، والمخرج الكبير ‏مجدى أبو عميرة، ومن بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، ‏رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان ، فراس سعيد، نرمين ‏ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وتأليف محمد الحناوى، ‏وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى‎.‎

تدور أحداث العمل حول "قوت" التى تعمل مدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ‏ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ‏ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.‏